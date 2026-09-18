Generalfinance ridisegna l'area business con maggiore specializzazione. Fabio Pelati nuovo CFO

(Teleborsa) - Il CdA di Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato una serie di modifiche all'assetto organizzativo e, contestualmente, un avvicendamento al vertice dell'Area Finanza. Le modifiche si inseriscono nel percorso di progressiva evoluzione della struttura organizzativa, volto ad accompagnare la crescita dimensionale e operativa, oltre che l'attuazione delle direttrici strategiche previste dal Piano Industriale.



Con specifico riferimento all'Area Finanza, il nuovo assetto prevede una più netta articolazione delle responsabilità tra le funzioni di Chief Financial Officer e Investor Relator e quella di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il presidio dei processi amministrativi e finanziari, dell'informativa societaria e delle relazioni con il mercato e gli investitori. Nell'ambito di tale evoluzione, Ugo Colombo ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi di Chief Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto di Generalfinance con decorrenza dal 10 ottobre 2026 per intraprendere una nuova opportunità professionale mantenendo il proprio ruolo all'interno del CdA di GGH Gruppo General Holding, società che detiene circa il 41% del capitale di Generalfinance e circa il 62% dei diritti di voto.



Contestualmente, il CdA ha deliberato, con decorrenza 10 ottobre 2026, la nomina di Fabio Pelati quale Chief Financial Officer e Investor Relator e di Antonio Borriello quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, mantenendo quest'ultimo la responsabilità dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio.



Fabio Pelati, entrato in Generalfinance il 7 settembre 2026, vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore finanziario e bancario, maturata nell'ambito delle strutture dell'area CFO di primari gruppi bancari italiani, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità con particolare riferimento alle relazioni con i mercati finanziari. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations & Sustainability presso illimity. In precedenza, ha guidato le attività di Investor Relations di BPER Banca e Credito Valtellinese.



Antonio Borriello, in Generalfinance dal 2025, è Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio. Professionista con una consolidata esperienza in ambito contabile, societario e fiscale, già Senior Manager in KPMG, nel nuovo incarico di Dirigente Preposto presidierà, per quanto di competenza, i processi relativi alla predisposizione dell'informativa contabile e finanziaria della società e l'adeguatezza delle relative procedure amministrativo-contabili, in coerenza con il quadro normativo applicabile a una società quotata.



Il nuovo assetto prevede anche l'attribuzione della responsabilità dell'Area Business a Marco Cleva, con l'obiettivo di assicurare un presidio unitario delle attività commerciali e un maggiore coordinamento delle diverse linee di business. All'interno dell'Area viene rafforzata la specializzazione per segmenti di clientela e tipologia di operazioni attraverso due Direzioni dedicate. Più in dettaglio: la Direzione Corporate & Special Situations, affidata a Marco Carnevali, presidierà lo sviluppo e la gestione commerciale delle operazioni rivolte alla clientela corporate, con particolare riferimento alle situazioni caratterizzate da maggiore complessità e da contesti di ristrutturazione e turnaround; viene inoltre costituita la Direzione SME & Asset Based Finance, affidata a Fabrizio Negri, con la responsabilità dello sviluppo commerciale del segmento PMI e delle soluzioni di Asset Based Finance. Tale responsabilità si affianca, mantenendosi distinta, alle attività dell'Area Digital Finance, che continuerà a presidiare i progetti di innovazione e lo sviluppo delle soluzioni digitali; contestualmente viene rafforzata la Direzione Business Development, affidata a Tommaso Tovaglieri, con responsabilità in ambito di sviluppo del business, origination e gestione strutturata della pipeline commerciale, nonché sulla crescita a livello internazionale e coordinamento delle branch estere. La Direzione avrà, tra l'altro, il compito di supportare l'identificazione e la prioritizzazione delle opportunità sulla base della loro rilevanza strategica, contribuendo a rendere sempre più fluido, monitorato e strutturato il processo di sviluppo commerciale della società.



"Le modifiche approvate rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di evoluzione organizzativa di Generalfinance - ha commentato l'AD Massimo Gianolli - La crescita raggiunta negli ultimi anni e le ambizioni che ci siamo posti per il futuro richiedono una struttura sempre più specializzata, efficiente e dotata di presidi adeguati alla crescente dimensione e articolazione del nostro business. L'ingresso di Fabio Pelati e la nomina di Antonio Borriello rafforzano ulteriormente competenze, responsabilità e presidi nell'Area Finanza, mentre l'evoluzione dell'Area Business è finalizzata ad accrescere la nostra capacità di cogliere le opportunità del mercato, in Italia e all'estero, mantenendo elevata l'attenzione alla qualità del credito, alla disciplina nell'impiego del capitale e alla velocità di risposta ai nostri clienti".

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