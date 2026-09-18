Milano 10:17
52.206 -0,34%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
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Londra 10:17
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Francoforte 10:17
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Prezzi produzione Germania (MoM) in agosto

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Prezzi produzione Germania (MoM) in agosto
Germania, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +1,1%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,4%).
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