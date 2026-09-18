IPI, tasso lordo su bond al 2032 è del 8,34% per secondo anno

(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha reso noto che, con riferimento alle obbligazioni "IPI S.p.A. Tasso Variabile 2025 - 2032", il tasso di interesse annuo lordo delle obbligazioni per il secondo anno di durata del prestito, ossia per il periodo dal 22 settembre 2026 al 22 settembre 2027, determinato sulla base del rilevamento del parametro di riferimento Euribor 12M alla data del 18 settembre 2026, è pari al 8,343%. La data di pagamento degli interessi, relativamente al secondo anno di durata del prestito, è fissata al 22 settembre 2027.

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