Giappone, inflazione dà segni di rallentamento in agosto

(Teleborsa) - Rallenta l'inflazione in Giappone nel mese di agosto. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,9% su anno, sostanzialmente allineato alla variaiozone registrata a luglio.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,1% dopo il +0,5% del mese precedente. Stessa variazione per quello destazionalizzato.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,7% a livello tendenziale, inferiore al consensus dell'1,8% ed in rallentamento rispetto all'1,8% del mese precedente.

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