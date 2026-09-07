Germania, produzione industriale di luglio peggiora a -1,1% su mese e -1,6% annuo

(Teleborsa) - Peggiora contro le attese la produzione industriale tedesca a luglio 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un calo mensile dell'1,1%, dopo la parità di giugno (rivisto da +0,2%). Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,1%.



Su base annua si evidenzia una contrazione dell'1,6%, dal -0,5% del mese precedente.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un -2,2% su base mensile. La produzione di energia è salita del 4,7%.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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