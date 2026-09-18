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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in luglio

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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in luglio
Unione Europea, Produzione costruzioni in luglio su base mensile (MoM) 0%, in aumento rispetto al precedente -1,5%.
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