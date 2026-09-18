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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in giugno

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in giugno
Italia, Produzione costruzioni in giugno su base mensile (MoM) -2,1%, in calo rispetto al precedente +0,1%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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