Milano 10:11
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Dow Jones 17-set
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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in luglio

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in luglio
Italia, Produzione costruzioni in luglio su base mensile (MoM) -1,4%, in aumento rispetto al precedente -2,1%.
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