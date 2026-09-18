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Zona Euro, produzione costruzioni stabile a luglio

Economia, Macroeconomia
Zona Euro, produzione costruzioni stabile a luglio
(Teleborsa) - Frena il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a luglio. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è risultata pressoché stabile su base mensile, dopo il -1,5% registrato a giugno.

Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato, invece, un decremento della produzione dello 0,3%, contro il -1,3% registrato il mese precedente.

Rispetto ad un anno prima, la produzione registra una discesa del 2% nell'Eurozona mentre cala dell'1,8% nell'UE allargata.
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