L’AI nelle scuole, 7 docenti su 10 la usano una volta alla settimana





(Teleborsa) - La presenza dell’nelle scuole è già concreta. La sfida ora è capire come integrarla nei processi di insegnamento e apprendimento in modo consapevole e sicuro. È quanto emerge dal report ‘: tra opportunità, timori e bisogno di guida’, promosso da, La Fabbrica Società Benefit e ANP, l’Associazione Nazionale Presidi, e presentato a Roma presso il Senato della Repubblica in un incontro organizzato in occasione della celebrazione dei 100 anni di Spaggiari, su iniziativa della senatrice Giusy Versace.“Abbiamo sempre considerato l’adozione della tecnologia non come una moda, ma chiedendoci quale valore porti alla scuola - ha spiegato, Amministratore Delegato di Spaggiari - L’indagine ha proprio l’obiettivo di ascoltare le necessità dei docenti per poter disegnare un futuro per l’intelligenza artificiale nella scuolaSecondo lo studioadoperano l’AI almeno una volta alla settimana. L’uso è legato soprattutto alla ricerca di informazioni e approfondimenti (23%), sviluppare attività didattiche (16%) o preparare test di verifica (16%). Ad oggi l’uso dell’Intelligenza Artificiale con gli studenti è ancora limitato, per lo più viene impiegata per stimolare la creatività attraverso la generazione di testi e immagini e per favorire inclusione e personalizzazione.Secondo, Amministratrice Delegata di La Fabbrica Società Benefit, la presenza dell’AI nelle scuole è un fatto certo, “quello su cui possiamo e dobbiamo lavorare è la qualità del suo utilizzo. Oggi si rileva una distanza tra l’adozione individuale del singolo docente e l’integrazione educativa: la costruzione di modelli didattici condivisi è ancora un terreno da esplorare. La formazione è quindi decisiva: non una formazione tecnologica, ma educativa, metodologica, critica, capace di tradurre il potenziale dell’intelligenza artificiale in nuove opportunità di insegnamento e apprendimento”.Dal report, inoltre, emerge un messaggio importante: ilha imparato da autodidatta. Resta fondamentale allora una giusta formazione per poterla integrare al meglio nelle scuole, per un utilizzo più consapevole e strutturato.