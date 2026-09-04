Scuola, l'allarme sul caro vita si abbatte sui precari

"L'si abbatte anche sui. InIl carovita costringe migliaia di docenti precari, meridionali o del Centro Italia, aper molti di loro, ha il sapore della beffa, se solo si pensa che". Lo ha dichiarato"I numeri su chi ha detto no sono impietosi.È l'allarme che il, chiedendo specifiche risorse in legge di bilancio perche porta chi lavora nelle scuole italiane a decidere addirittura di rinunciare alla stabilizzazione perché lontano da casa, con uno stipendio che non basta nemmeno per la mera sussistenza.Le rinunce ai contratti a tempo indeterminato di queste ore, infatti, dimostrano checosì come è necessario, con le norme attuative del Piano Casa, prevedere le modifiche che consentano lo sgravio fiscale per il caro affitti, come già previsto per chi lavora nei comuni di montagna.considerando che nella scuola italiana l'anno scolastico è ripreso con oltre 200.000 supplenti da assumere.", conclude Portuesi.