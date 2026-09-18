Londra: rosso per BT Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che mostra un decremento del 3,03%.



La tendenza ad una settimana di BT Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di BT Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,054 sterline. Rischio di discesa fino a 1,999 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,108.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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