Londra: calo per Glencore

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che passa di mano con un calo del 2,23%.



Il trend di Glencore mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Glencore . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Glencore evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,964 sterline. Primo supporto a 5,897. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,874.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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