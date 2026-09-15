Londra: movimento negativo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che mostra un decremento del 2,03%.



Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,859 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,753. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,717.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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