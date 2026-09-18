Male il settore utility italiano (-1,73%), rosso per Hera
(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia, che si discosta dal buon andamento dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 48.834 in ribasso dell'1,73%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'indice EURO STOXX Utilities che avanza a 565, dopo che in principio di giornata era a 559.
Tra i titoli del FTSE MIB, composto ribasso per Hera, in flessione del 3,02% sui valori precedenti.
Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per Alerion Clean Power, con un ribasso del 2,67%.
Frazionale ribasso per Ascopiave, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,73%.
Giornata fiacca per Acea, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,59%.
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