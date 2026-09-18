Mare Group: CdA avvia iter per passaggio su Euronext Milan, con l’obiettivo del segmento STAR

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’avvio dell’iter finalizzato al passaggio delle azioni ordinarie della Società da Euronext Growth Milan (“EGM”) a Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, occorrendone i presupposti, al segmento Euronext STAR Milan, con l’obiettivo di completare il processo entro dodici mesi (il “Translisting”).



Antonio Maria Zinno, Amministratore Delegato di Mare Group, ha dichiarato: “Mare Group ha scelto il percorso della quotazione per costruire un gruppo di ingegneria hi-tech con le capacità, l’organizzazione e le dimensioni necessarie ad operare nei settori più complessi e sfidanti dell’industria del prossimo futuro. Il percorso verso Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, verso STAR dà a questa ambizione una piattaforma finanziaria e di mercato in cui valorizzare gli standard gestionali e di trasparenza che già sono le nostre linee guida. Ci arriveremo con un perimetro molto più ampio di quello con cui ci siamo quotati e con l’ambizione dicompetere con le più importanti realtà europee del nostro settore".



Il passaggio al mercato regolamentato consente di ampliare la base degli investitori istituzionali, italiani ed esteri, aumentando la visibilità del titolo e, di conseguenza, le opportunità di raccolta di liquidità. L’eventuale ammissione al segmento Euronext STAR Milan, che richiede requisiti ulteriori, si inserisce in un percorso già avviato, fin dalla quotazione su EGM, di comunicazione e trasparenza, di qualità della governance e di ottimizzazione dei flussi finanziari.



Il percorso di crescita per linee esterne di Mare Group è iniziato già prima della quotazione. Con l’avvio delle negoziazioni, su EGM, il 28 maggio 2024, la Società ha proseguito e accelerato la crescita per linee esterne, con numerose operazioni perfezionate e le successive fusioni per incorporazione, integrandole progressivamente e ampliando così il presidio nei settori Aerospazio e Difesa, Industria e Trasporti, Infrastrutture Critiche ed Edilizia.



Il perfezionamento del Translisting è subordinato, tra l’altro, all’approvazione dell’assemblea dei soci, all’approvazione del prospetto informativo da parte della Consob e al rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan da parte di Borsa Italiana. La Società informerà il mercato sugli sviluppi del processo.



Nel medesimo Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, la Società rende noto, inoltre, che l’incarico di Specialist sarà svolto da Intermonte SIM a decorrere dal 14 ottobre 2026, sostituendo MIT SIM che continuerà, come annunciato, a ricoprire il ruolo di Specialist fino al 13 ottobre 2026 incluso.

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