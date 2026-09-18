Mare Group, approvato il progetto di fusione per incorporazione di EasyGo ed EMM

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero

nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie (Mare Group), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto comune di fusione per incorporazione di EasyGo e di E.M.M..



Le operazioni di fusione per incorporazione, spiega una nota, si inseriscono nel più ampio percorso di integrazione e riorganizzazione societaria di Mare Group, finalizzato alla creazione di nuove sinergie anche attraverso la semplificazione dell’assetto di governance e alla valorizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra Mare Group e le società da essa controllate.



In particolare, le quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande, per effetto delle Fusioni, verranno annullate senza

alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove quote a servizio di Mare Group che, invece, vedrà annullata la propria partecipazione, diretta in EasyGo e indiretta in EMM, a ragione della detenzione del 100% del capitale sociale di EasyGo che, a sua volta, detiene il 100% del capitale sociale di EMM.



Inoltre, Mare Group non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi delle Società Incorporande una volta perfezionate le Fusioni. Per maggiori informazioni in merito alle Fusioni si rinvia al contenuto del relativo Progetto di Fusione, che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Mare Group, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione. A tal proposito, si rappresenta che Mare Group, EasyGo ed EMM non si trovano nelle condizioni di impedimento previste all’articolo 2501, comma 2, cod. civ. Si rappresenta, altresì, che la decisione in ordine alle Fusioni sarà adottata: (i) per Mare Group dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’articolo 24.1 dello statuto sociale della Società, fatta salva la possibilità per gli azionisti di Mare Group titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere (ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod. civ.), entro 8 giorni dall’iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che tale decisione venga assunta in sede assembleare (l’“Esercizio del Diritto ex art. 2505 cod. civ.”); (ii) per EasyGo, la decisione verrà assunta dalla relativa assemblea dei soci in seduta notarile; e (iii) per EMM, la decisione verrà assunta dalla relativa assemblea dei soci in seduta notarile. In mancanza della richiesta relativa all’Esercizio del Diritto ex art. 2505 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Mare Group procederà ad approvare le Fusioni. Le richieste (unitamente alla certificazione della titolarità delle azioni Mare Group rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi di legge) dovranno pervenire entro 8 giorni dall’iscrizione del Progetto di Fusione.



La società rende noto, infine, che ai sensi della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 maggio 2024 (la “Procedura OPC”), EasyGo ed EMM si qualificano come parti correlate di Mare Group. Tuttavia, si segnala che, ai sensi dell’articolo 2.1, lettera (h) della Procedura OPC, la stessa non trova applicazione con riferimento ad operazioni con o tra società controllate da Mare Group, non sussistendo nel caso di specie interessi significativi di altre parti correlate della Società, salvo l’adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stessa in quanto emittente titoli ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

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