Nestlé/Auchan, asset russi posti sotto amministrazione temporanea da Mosca

(Teleborsa) - Il governo russo ha assunto il controllo delle attività locali di Nestlé e di Auchan in un contesto di crescenti tensioni con l'Europa.



Secondo un decreto firmato dal presidente Vladimir Putin e pubblicato sul sito dell'esecutivo di Mosca, i loro asset locali sono stati posti sotto l'amministrazione temporanea di una società denominata AO LEV Menedzhment.



In base ai dati del registro russo, la società è stata iscritta a Mosca nel 2024 con un capitale sociale di soli 15.000 rubli (177 dollari) e un unico dipendente.



Nestlé ha dichiarato oggi di aver preso atto del decreto di Putin e di star valutando la situazione e le opzioni a sua disposizione. "Si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri diritti e garantire la continuità delle attività aziendali nell'interesse di tutte le parti interessate, in particolare dei propri dipendenti", si legge in una nota.



Auchan Retail Russia ha affermato di aver richiesto chiarimenti sul decreto e che fornirà una risposta più dettagliata non appena avrà ricevuto informazioni pertinenti, ha riferito l'azienda all'agenzia di stampa statale Tass.



Al momento, le azioni del colosso alimentare svizzero cedono circa il 2% alla Borsa di Zurigo.

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