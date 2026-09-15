Pininfarina, Andrea Crespi nominato Chief Technology Officer

(Teleborsa) - Pininfarina , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha annunciato la nomina di Andrea Crespi a Chief Technology Officer (CTO) con effetto dal 21 settembre 2026. Nel nuovo ruolo, riporterà direttamente all'AD Paolo Dellachà e contribuirà a guidare l'evoluzione tecnologica dell'azienda, supportandone la crescita nei settori della mobilità e dell'innovazione.



Crespi porta in Pininfarina una consolidata esperienza internazionale maturata nel settore automotive presso aziende di primo piano quali Maserati, Ricardo, Aston Martin e Automobili Pininfarina, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle aree Engineering e Product Development.



Nell'ambito della Business Unit Mobility, Pininfarina introduce inoltre una nuova organizzazione finalizzata a rafforzare le competenze tecnologiche e la capacità di esecuzione dei propri programmi. In questo contesto nasce il nuovo ente Mobility Technology, affidato ad Andrea Crespi e posto alle dirette dipendenze del SVP Mobility Marco Busi.



Contestualmente alla nomina di Crespi viene istituito, inoltre, il nuovo ente Mobility Operation, guidato da Marco Busi, che riunirà le attività di Manufacturing e Quality per assicurare una maggiore integrazione tra sviluppo, industrializzazione e qualità dei prodotti

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