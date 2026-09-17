Pininfarina, PF Holdings lancia OPA a 1 euro per azione finalizzata al delisting

(Teleborsa) - PF Holdings ha assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Pininfarina , società attiva nell'interiors e industrial design, finalizzata al delisting da Euronext Milan.



L'offerta ha ad oggetto massime 16.660.587 azioni, rappresentative del 21,177% del capitale sociale, che comprende tutte le azioni al netto delle 62.013.249 azioni, rappresentative del 78,823% del capitale sociale , attualmente detenute da PFH. L’esborso massimo complessivo sarà pari a 16.660.587 euro.



Per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, PF Holdings riconoscerà un corrispettivo in denaro di 1,00 euro per azione, importo che incorpora un premio del 20,0%, rispetto al prezzo ufficiale rilevato alla chiusura del 15 settembre scorso; e pari a 19,7%, 22,0%, 26,9% and 22,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali per azione relativa agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti il 15 settembre incluso.



L'offerente è controllato da Tech Mahindra con sede legale in India e che offre servizi di consulenza tecnologica e soluzioni digitali a imprese globali in diversi settori, favorendo una trasformazione su larga scala a una velocità senza pari. La società, le cui azioni sono quotate presso il National Stock Exchange of India Limited e il BSE Limited, fa parte del gruppo multinazionale noto con il nome di Mahindra.



Mahindra & Mahindra, anch'essa con sede legale in India, è la capogruppo del Gruppo Mahindra, che opera principalmente nel settore automobilistico.



L'emittente - si legge in una nota - sta attraversando una significativa trasformazione, evolvendo dal suo tradizionale posizionamento quale casa di design automobilistico verso una piattaforma più ampia incentrata su design, architettura, ingegneria e brand.



L'attuazione di tale strategia richiede, a parere dell'offerente, una trasformazione con un orizzonte pluriennale, focalizzata su investimenti volti ad accelerare il passaggio verso attività meno dipendenti dai tradizionali servizi di design automobilistico. Si prevede che una maggiore integrazione con l’ecosistema del Gruppo Tech Mahindra Limited e Mahindra & Mahindra Limited possa migliorare l'accesso al mercato, ampliare l’offerta di servizi e incrementare l’efficienza operativa. In qualità di azionista di maggioranza, l’Offerente intende sostenere tale trasformazione attraverso il supporto finanziario, la supervisione strategica e l’accesso alle più ampie competenze commerciali, ingegneristiche e tecnologiche del gruppo



In tale contesto, l'offerente ritiene che l’attuale status di società quotata dell'emittente possa limitare la flessibilità necessaria per attuare la trasformazione prevista, che potrebbe richiedere un significativo ulteriore apporto di capitale da parte degli azionisti.

Inoltre, ritiene che i costi connessi al mantenimento dello status di società quotata non siano adeguatamente giustificati alla luce della scarsa liquidità delle azioni sul mercato.



Infine, non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni.

Qualora, a esito dell'offerta, inclusa ogni eventuale proroga, non si consegua il delisting, l'offerente potrà conseguire il delisting mediante la fusione per incorporazione dell'emittente in una società non quotata.

Condividi

```