Appuntamenti macroeconomici del 16 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 16/09/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.052,6 Mld ¥; preced. -638,3 Mld ¥)
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,8%; preced. 9,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,9%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,6%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 35 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. -1,1%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -391K barili)
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