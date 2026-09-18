SIREF Fiduciaria supera i 100.000 mandati

(Teleborsa) - Siref Fiduciaria, società della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo , ha raggiunto il traguardo di 110.000 mandati fiduciari, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato italiano e confermandosi la fiduciaria con il più alto numero di clienti nel Paese.



Il risultato riflette la significativa crescita della clientela registrata nel triennio più recente, con un tasso medio annuo del 27%, e conferma la capacità di Siref Fiduciaria di rispondere alle esigenze di imprenditori, investitori e imprese attraverso un’offerta di servizi fiduciari personalizzati, integrata nell’ecosistema di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.



Con circa 13 miliardi di euro di patrimoni amministrati e oltre cinquant’anni di esperienza, Siref mette a disposizione competenze specialistiche e soluzioni evolute, facendo leva su un modello che coniuga riservatezza, tutela del patrimonio, semplificazione degli adempimenti e supporto tecnologico.



Un contributo rilevante alla crescita arriva, inoltre, dal mondo corporate: la società affianca realtà industriali italiane e multinazionali nella progettazione e nella gestione di piani di incentivazione per dipendenti e manager, dai programmi dedicati al management alle soluzioni di azionariato diffuso. La piattaforma digitale, inoltre, consente ai beneficiari di consultare il proprio piano, monitorarne l’evoluzione e gestire direttamente le principali attività, rendendo l’esperienza più semplice, trasparente e accessibile.



"Il superamento della soglia dei 100.000 mandati rappresenta un risultato importante e, soprattutto, una concreta conferma della fiducia che clienti e imprese ripongono in Siref Fiduciaria", commenta Guido de Vecchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Siref Fiduciaria, aggiungendo "la nostra crescita nasce dall’unione tra competenza, innovazione tecnologica e capacità di offrire soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze in evoluzione della clientela. In particolare i piani di incentivazione, coerenti con la strategia aziendale, possono diventare una leva distintiva per allineare obiettivi d’impresa e persone, contribuendo a costruire organizzazioni più solide, partecipative e orientate al futuro".

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