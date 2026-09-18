Milano 16:02
51.502 -1,69%
Nasdaq 16:02
29.454 +0,02%
Dow Jones 16:02
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Londra 16:02
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Francoforte 16:02
25.314 -1,57%

USA, Produzione industriale (MoM) in agosto

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USA, Produzione industriale (MoM) in agosto
USA, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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