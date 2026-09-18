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USA, Produzione industriale (MoM) in agosto
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18 settembre 2026 - 15.20
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Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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