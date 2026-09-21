Acquisto per Applied Materials
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Vigoroso rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,51%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 444,6 USD, con stop loss individuato a quota 404,3 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```