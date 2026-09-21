Attese positive per ASM International
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Brillante rialzo per il fornitore mondiale di apparecchiature per i produttori di semiconduttori, parte dell'AEX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,91%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di ASM International presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 813,8 Euro, con stop loss individuato in area 720 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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