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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,94%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.911,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,94%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,94%, dopo aver esordito a 3.911,87.
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