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/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,94%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,94%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.911,87 punti
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Finanza
21 settembre 2026 - 03.38
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,94%, dopo aver esordito a 3.911,87.
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