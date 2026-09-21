EQUITA e Gruppo BCC Iccrea: al via la partnership per sostenere la crescita delle imprese e dei territori

Iccrea Banca acquisisce il 15% del capitale sociale di EQUITA

(Teleborsa) - EQUITA, l'investment bank indipendente in Italia, e il Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano con 111 Banche di Credito Cooperativo, annunciano il perfezionamento di un accordo commerciale volto ad estendere i servizi di Investment Banking, Global Markets, Alternative Asset Management e Ricerca offerti da EQUITA alla rete di Banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea e alla loro clientela. Contestualmente, Iccrea Banca ha perfezionato il proprio ingresso nell’azionariato di EQUITA, con una quota di minoranza pari al 15% del capitale sociale.



Carlo Andrea Volpe, Vice Presidente Esecutivo di EQUITA, ha commentato: “Con il Closing annunciato oggi diamo piena attuazione ad una partnership che consideriamo strategica per la crescita del Gruppo EQUITA nei prossimi anni. La partnership consolida, infatti, il nostro ruolo di principale investment bank indipendente del Paese e ci consentirà di servire un più ampio tessuto imprenditoriale grazie alla capillarità del Gruppo BCC Iccrea. Le nostre competenze, i nostri prodotti e i nostri servizi verranno messi a disposizione

di tutte le corporate, imprenditori, istituzioni e famiglie vicine alle banche di credito cooperativo del Gruppo BCC Iccrea, con l'obiettivo di affiancarle nei loro percorsi di crescita e supportarle nell’esecuzione di progetti strategici che richiedono un know-how di finanza strutturata specifico. Al tempo stesso, l'ingresso di un partner solido e con una visione di lungo periodo come Iccrea Banca rafforza ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e il nostro azionariato, confermando il management primo azionista e mantenendo l'indipendenza che da sempre ci caratterizza".



Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto: “L’accordo con EQUITA rappresenta una nuova leva per le Banche del Gruppo BCC Iccrea nel sostegno alle realtà del territorio che necessitano di competenze altamente specialistiche per operazioni straordinarie di impresa, tra cui acquisizioni, processi di crescita, passaggi generazionali. Le nostre BCC manterranno il ruolo di banca di relazione e di prossimità, mettendo a disposizione nuovi strumenti, un numero maggiore di gestori specializzati, una più forte integrazione con i canali digitali, consentendo alle proprie imprese clienti di essere ancora più competitive nei loro mercati. Quanto abbiamo definito con EQUITA è in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale 2026-2028 e con il supporto sempre crescente che il nostro Gruppo sta dando alla clientela imprese".



L’accordo commerciale - annunciato lo scorso 12 marzo 2026 e perfezionato in data odierna - mette a fattor comune l'expertise di EQUITA quale unica investment bank indipendente del Paese con la solidità patrimoniale e la capillarità geografica del Gruppo BCC Iccrea, presente in oltre 1.700 comuni e con più di 2.400 sportelli su tutto il territorio nazionale, oltre a più di 5,2 milioni di clienti. Il Gruppo BCC Iccrea, inoltre, vanta rapporti con più di 205 mila aziende in tutto il Paese, verso le quali ha erogato finanziamenti pari a 44,8 miliardi di euro. Di queste, circa 5 mila rappresentano in termini di fatturato, marginalità, percorsi di crescita o dinamiche legate al tema del passaggio generazionale un target potenziale su cui EQUITA e il Gruppo BCC Iccrea lavoreranno insieme.



La partnership si articola lungo tutte le principali aree di business presidiate da EQUITA. Più in dettaglio, nell'ambito dei servizi di Investment Banking, i professionisti di EQUITA affiancheranno la rete del Gruppo BCC Iccrea nell'origination di mandati di M&A advisory, capital markets (ECM, DCM) e debt advisory rivolti alla clientela corporate, PMI e di private banking, supportando inoltre la strutturazione di soluzioni di corporate banking a sostegno delle attività di underwriting e lending.



Sul fronte dell'Alternative Asset Management, EQUITA dispone di una piattaforma di gestione multi-asset unica in Italia, che vanta fondi di private equity, private debt ed infrastrutturali. Nell’ambito della propria gamma di offerta, EQUITA vanta anche prodotti di risparmio gestito nonché mandati in delega su gestioni patrimoniali, prodotti a marchio “co-branded” e servizi di consulenza evoluta sull'allocazione dei portafogli. Il Gruppo BCC Iccrea in coerenza con i bisogni di investimenti dei propri clienti potrà così valutare insieme ad EQUITA la

distribuzione di tali prodotti e servizi. Iccrea Banca potrà inoltre sottoscrivere quote di fondi illiquidi proprietari promossi da EQUITA, nonché supportare gli investimenti promossi dai team di gestione di private equity ed infrastrutture rinnovabili con attività volte al funding delle operazioni.



Nell’area della Ricerca, la partnership garantirà al Gruppo BCC Iccrea e alla rete delle BCC l’accesso a un team di analisti che da anni si posiziona ai vertici delle preferenze degli investitori domestici e internazionali, consentendo di beneficiare di competenze e analisi indipendenti a supporto delle attività di investimento e consulenza.



Infine, nell’area del Global Markets, il Gruppo BCC Iccrea potrà beneficiare dell’esperienza e del know-how di EQUITA sui mercati finanziari, nonché dell’accesso a un network qualificato di contatti, in grado di connettere investitori e società emittenti.



Il coordinamento della partnership è affidato a un comitato strategico, composto da vertici di EQUITA e Iccrea Banca, che si riunirà con cadenza periodica per definire le linee guida e monitorare i risultati raggiunti, affiancato da comitati operativi, ciascuno dedicato alle rispettive aree di collaborazione.



La partnership commerciale rappresenta per EQUITA un'occasione unica per accelerare il profilo di crescita del Gruppo: l'accesso alla clientela corporate, PMI e di private banking del maggior gruppo bancario cooperativo italiano consentirà infatti a EQUITA di ampliare in modo significativo il proprio bacino di potenziali clienti, con sinergie attese in termini di nuovi mandati e presenza distintiva su tutto il territorio nazionale. La partnership rafforza inoltre la visibilità del brand EQUITA presso una platea di oltre 5,2 milioni di clienti e contribuisce a consolidare il posizionamento come principale investment bank indipendente italiana.



Per il Gruppo BCC Iccrea, la partnership consente di arricchire in modo significativo la gamma di prodotti e servizi a disposizione delle BCC aderenti e della loro clientela, mettendo a fattor comune le competenze e la presenza sul territorio dei propri professionisti con il know-how e l’offerta completa di EQUITA in ambito finanziario e strategico. Le imprese, gli imprenditori e le famiglie seguite dalle BCC del territorio potranno così accedere, tramite la propria banca di riferimento, a servizi di advisory dedicati alla finanza straordinaria, competenze e insights sui mercati finanziari, e nuovi prodotti di gestione del risparmio e di investimento, rafforzando così il ruolo del Gruppo BCC Iccrea quale partner di riferimento del territorio.



Contestualmente all'entrata in vigore degli accordi commerciali, Iccrea Banca ha sottoscritto un aumento di capitale riservato, che vede l’emissione di circa 3,4 milioni di nuove azioni EQUITA, e acquisito 5,1 milioni di azioni EQUITA da alcuni azionisti-manager della Società. Ad esito del Closing, Iccrea Banca detiene una partecipazione complessiva pari al 15% del capitale sociale di EQUITA (12% circa in termini di diritti di voto). Le azioni detenute da Iccrea Banca sono soggette a vincoli di lock-up per i tre anni successivi alla data del Closing.



Le risorse raccolte da EQUITA per il tramite dell'aumento di capitale riservato a Iccrea Banca sono pari a circa 20 milioni di euro e contribuiranno a finanziare parte dell'acquisizione di Xenon Private Equity, primario gestore indipendente di fondi alternativi di private equity, con più di 30 anni di storia, un team di 25 professionisti ed 1 miliardo di euro di asset in gestione. La partnership con Iccrea Banca consentirà ad EQUITA, dunque, di finanziare in modo efficiente un'operazione ritenuta strategica per lo sviluppo della

divisione Alternative Asset Management e diversificare ulteriormente il modello di business del Gruppo.



L'ingresso di Iccrea Banca nel capitale di EQUITA con una quota di minoranza, inoltre, rafforza l’azionariato di EQUITA, grazie all'ingresso di un partner industriale solido, con una strategia e una visione di lungo periodo. In seguito al Closing, infatti, il management di EQUITA si conferma primo azionista, consolidando così ulteriormente quell'indipendenza che da sempre contraddistingue il Gruppo EQUITA sul mercato, con un azionariato diversificato che unisce manager, dipendenti, imprenditori, family office, investitori istituzionali e retail, e che da oggi si arricchisce di un partner strategico come Iccrea Banca.

Condividi

```