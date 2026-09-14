EQUITA, Intesa alza target price con miglioramento delle stime grazie a solido primo semestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 6 euro
per azione (dai precedenti 5,8 euro) il target price
su EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Neutral
" visto l'upside potenziale del 5%.
Gli analisti scrivono che EQUITA ha registrato risultati solidi nel secondo trimestre del 2026
, con un utile netto superiore alle stime di circa il 26%, trainato dalla performance eccellente della divisione Global Markets; nel contempo, l'Investment Banking ha mostrato resilienza, mentre la divisione AAM ha risentito di una svalutazione di portafoglio una tantum. Il management ha confermato prospettive costruttive per l'intero esercizio 2026, sostenute da un'intensa attività della clientela, da una solida pipeline di advisory e da imminenti iniziative strategiche.
Alla luce della solida performance del primo semestre 2026 e delle prospettive costruttive del management, il broker ha rivisto leggermente le stime per il periodo 2026-2028
, riflettendo principalmente l'andamento della divisione Global Markets superiore alle attese, parzialmente compensato da una visione più prudente sull'Investment Banking. Di conseguenza, ha incrementato le stime sui ricavi per il 2026 del 3% e quelle sull'EPS rettificato del 6%, mantenendo sostanzialmente invariate le ipotesi di redditività a medio termine.
"Sebbene il titolo offra un interessante dividend yield di circa il 7%
, riteniamo che sia correttamente valutato ai livelli attuali
- si legge nella ricerca - attendiamo pertanto il perfezionamento della partnership con ICCREA e dell'acquisizione di Xenon per valutare i primi benefici del consolidamento e le potenziali sinergie commerciali derivanti dalle due iniziative".