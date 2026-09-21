Gentili Mosconi, Equita taglia il rating a Hold: EBITDA rivisto al ribasso

Target price a 3,3 euro (-8%).

(Teleborsa) - Equita ha declassato Gentili Mosconi da Buy a Hold, citando "un peggioramento del contesto settoriale e alcune dinamiche di margine sfavorevoli attese nel primo semestre 2026". Il broker ha tagliato le stime di EBITDA 2026-27 rispettivamente del 14% e del 10%, con un target price ridotto dell'8% a 3,3 euro per azione, da 3,6 euro precedenti.



La società, che riporterà i risultati semestrali il 30 settembre, dovrebbe mostrare un fatturato in crescita del 34% a 31,7 milioni di euro, trainato dal consolidamento delle acquisizioni Bianchi e Gatti oltre a una crescita organica stimata al 12%. Tuttavia, secondo Equita, il beneficio della leva operativa sarebbe stato "parzialmente eroso da un aumento dei costi fissi" legati al rafforzamento del personale e ai maggiori costi energetici, oltre alla "pressione competitiva" che ha inizialmente ritardato il trasferimento delle pressioni inflazionistiche sui prezzi. Il margine EBITDA del semestre è stimato al 7,9%, contro una precedente stima annua del 10,7%.



Per l'intero 2026, Equita si attende un recupero nel secondo semestre a 3,3 milioni di euro di EBITDA (margine al 10,5%), grazie al graduale trasferimento dei costi energetici e a efficienze sul personale. Per il 2027, le stime di crescita dei ricavi sono state ridotte al 4,6% dal 5,7% precedente, "data la minore visibilità sull'accelerazione della domanda nel lusso".



Il titolo ha risentito del recente peggioramento del sentiment nel settore lusso (-13% negli ultimi tre mesi), pur mantenendo una sovraperformance nell'ultimo anno (+15% contro il -5% medio del comparto). Secondo Equita, dopo la revisione delle stime il titolo tratta vicino al nuovo target, con valutazioni "non particolarmente attraenti in un contesto ora più incerto".

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