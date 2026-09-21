Iran avverte Trump: nuove armi e obiettivi in caso di attacchi USA

L'avvertimento di Teheran dopo le ultime minacce del Presidente Donald Trump che si è detto ancora indeciso se distruggere il Paese mediorientale o fare un accordo

(Teleborsa) - Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato che un nuovo attacco di Stati Uniti e Israele spingerebbe l'Iran a modificare sia la geografia del conflitto che le armi impiegate.



"Introdurremo in battaglia nuove armi dotate di nuove capacità e il mondo rimarrà sbalordito", ha detto Hossein Mohabbi, aggiungendo che l'Iran ha individuato nuovi obiettivi finora mai colpiti. Ha inoltre smentito l'esistenza di contatti, formali o informali, tra l'IRGC e gli Stati Uniti, affermando che la forza non si lascerà coinvolgere in attività diplomatiche, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars.



Il portavoce ha anche sottolineato che la maggior parte delle basi militari statunitensi che circondano l'Iran è stata resa inservibile dagli attacchi iraniani con missili e droni. "Tutte queste basi sono state colpite da missili e droni iraniani e la maggior parte è stata messa fuori combattimento", ha affermato Mohabbi. Ha aggiunto che Washington è stata costretta a trasferire personale ed equipaggiamenti in strutture più lontane, tra cui la base aerea giordana di Muwaffaq Salti, vicino ad Azraq, precisando tuttavia che anche tali siti rimangono vulnerabili.



Le parole di Mohabbi arriva dopo che che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di stare valutando le prossime mosse nei confronti dell'Iran e di attendersi "grandi novità" a breve. "La domanda è: se e quando farò saltare in aria l'intera nazione? È meglio che si comportino bene", ha detto Trump a Fox News. Secondo l'emittente, Trump ha descritto le opzioni al vaglio come "spazzare via l'Iran", lasciare che il Paese "marcisca economicamente" o raggiungere un accordo. Trump ha inoltre affermato che probabilmente sarebbe disposto a incontrare il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a margine dell'Assemblea generale dell'ONU questa settimana e si è detto in una "fase decisionale" riguardo all'Iran.



Danny Danon, ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, ha invece detto che Israele reagirebbe con forza in caso di un nuovo attacco iraniano, senza attendere l'approvazione degli Stati Uniti. "Se l'Iran commettesse l'errore di attaccare nuovamente Israele, non aspetteremmo nessuno - ha detto Danon in un'intervista a Newsmax - Risponderemmo e li colpiremmo duramente". Danon ha affermato che Israele sta coordinando strettamente le proprie azioni con gli Stati Uniti, ma ritiene che qualsiasi risoluzione riguardante l'Iran debba impedire a Teheran di acquisire capacità nucleari, limitarne il programma di missili balistici e porre fine al sostegno ai gruppi armati alleati.

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