Londra: rosso per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che presenta una flessione del 2,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Polar Capital Technology Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Polar Capital Technology Trust . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,412 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,295. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,251.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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