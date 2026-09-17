Next ha rivisto al rialzo la previsione di utile per l'intero esercizio

(Teleborsa) - Next , multinazionale britannica di abbigliamento, calzature e prodotti per la casa, ha comunicato che le vendite a prezzo pieno sono aumentate del 7,7% nel primo semestre 2026, mentre le vendite totali (compresi gli articoli ribassati) sono cresciute dell'8,9%. Il fatturato del Gruppo (incluse le controllate) è salito del 9%, raggiungendo i 3.540 milioni di sterline.



"Il primo semestre ha registrato risultati decisamente migliori rispetto alle previsioni iniziali, sia nel Regno Unito che all'estero - ha commentato la società - La crescita non è avvenuta a scapito della redditività: il margine netto ante-imposte del Gruppo è infatti aumentato di 0,3 punti percentuali, attestandosi al 16,1%".



L'utile ante-imposte è stato pari a 569 milioni di sterline, in crescita del 10,5%. L'utile netto è stato di 427 milioni di sterline, in aumento del 10,4%.



Next ha rivisto al rialzo di 12 milioni di sterline la previsione di utile per l'intero esercizio, portandola a 1.255 milioni di sterline. Tale incremento è dovuto a una lieve revisione positiva delle stime di vendita e a ulteriori risparmi sui costi, principalmente nell'ambito della logistica di magazzino.

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