USA, indice CFNAI di agosto ancora debole a -0,04 punti

(Teleborsa) - Giungono ancora segnali deboli dalla crescita dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) si è attestato ad agosto a -0,04 punti rispetto a +0,08 punti di luglio (dato rivisto da -0,08).



La media mobile a tre mesi è salita a +0,01 ad agosto, contro il –0,01 del mese precedente. L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.

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