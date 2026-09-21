Appuntamenti macroeconomici: settimana del 21 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 21/09/2026
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,08 punti)
Martedì 22/09/2026
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,5 punti; preced. -15,5 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 5 punti; preced. 4 punti)
Mercoledì 23/09/2026
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 52,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 52 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 51,6 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,1%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 56 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -640K barili)
Giovedì 24/09/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,9 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 103 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 9,2%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,2 punti; preced. 88,8 punti)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -221 Mld $; preced. -226,8 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 196K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 610K unità; preced. 607K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -10,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 44 Mld piedi cubi)
Venerdì 25/09/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -27 punti; preced. -26,6 punti)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (preced. 0%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,8 punti; preced. 51,7 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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