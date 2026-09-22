Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido +0,02%.
Lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 0,8567. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 0,8587 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 0,8559.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)