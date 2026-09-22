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Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,97%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.949,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,97%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,97%, a quota 3.949,91 in apertura.
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