Boujnah (Euronext): "Trump ci vuole deboli, Putin ancora di più: l'Europa deve consolidarsi"

(Teleborsa) - Stéphane Boujnah
non usa mezzi termini quando parla dell'Italia: i mercati del Paese, dice, non sono mai stati così europei, e allo stesso tempo l'Europa non è mai stata così italiana
, tra il trasferimento del data center vicino Bergamo, il clearing dell'intero gruppo a Roma e il regolamento titoli affidato a Milano. Il CEO di Euronext
rivendica il raddoppio della capitalizzazione di mercato delle società quotate italiane dall'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo, si dice fiducioso sulla ripartenza delle IPO e sul ritorno delle medie e grandi imprese in Borsa, e affronta senza reticenze anche i temi più delicati in questa intervista con Teleborsa: il rapporto con Cassa Depositi e Prestiti, chiarito nei tribunali di Amsterdam e Milano dopo una divergenza contrattuale, e la sua ricetta per l'Europa, che passa da un consolidamento deciso tra le infrastrutture finanziarie del continente, sul modello Airbus, per competere con Stati Uniti e Cina.
"I decisori politici sono partner naturali e fondamentali
di qualsiasi piano di crescita; sono loro a creare le condizioni affinché la crescita si realizzi. In Italia, hanno offerto un sostegno prezioso per rendere i mercati finanziari estremamente competitivi", ha detto a margine della Conferenza Euronext Italia 2026 a Montecitorio, il primo appuntamento annuale del gruppo organizzato a Roma, in cui è stata presentata la ricerca "L'Italia delle 1000 quotate"
.
"Noi, in quanto infrastruttura di mercato, agiamo come abilitatori, promotori e facilitatori - ha spiegato - Gli imprenditori rappresentano la vera ricchezza e il motore concreto della crescita, mentre i decisori politici cercano di favorire il collegamento tra imprenditori e risparmio. Siamo quindi molto lieti di essere qui. Abbiamo voluto organizzare a Roma la prima conferenza annuale di Euronext in Italia proprio perché desideriamo rivolgerci all'intero Paese, e non soltanto alla comunità finanziaria di Milano
, che conosce già bene le iniziative di Euronext.
Lo studio evidenzia la necessità che le aziende di medie e grandi dimensioni si quotino in Borsa, una tendenza che non si è osservata negli ultimi anni. Boujnah ritiene possibile invertire questa rotta: "Il numero di società quotate su Borsa Italiana è aumentato da quando la Borsa è entrata a far parte del gruppo Euronext. Si è registrata un'espansione e una crescita della capitalizzazione di mercato delle aziende quotate: dal momento dell'integrazione, il valore di mercato complessivo è quasi raddoppiato. È evidente, dunque, che possiamo contribuire a collegare meglio i mercati globali alle economie locali. Sono estremamente fiducioso: come abbiamo visto negli ultimi mesi, il mercato delle IPO è in forte espansione e sta ripartendo
; avremo molte più aziende italiane quotate rispetto agli anni passati. Siamo davvero di fronte a un momento di svolta".
Il mandato di Stéphane Boujnah, CEO del gruppo dal 2015, giungerà a scadenza nel corso del 2027, quando il manager ha già da tempo annunciato che non si ricandiderà per il rinnovo della carica. Guardando all'Italia, "ciò di cui vado più fiero è che i mercati italiani non sono mai stati così europei - ha detto il manager francese - È evidente che stiamo collegando gli investitori finanziari alla sostanza dell'economia italiana meglio che mai. I mercati italiani non sono mai stati così europei ma, d'altro canto, anche i mercati europei non sono mai stati così italiani. Da quando Borsa Italiana è entrata a far parte di Euronext, abbiamo trasferito il data center del gruppo da Basildon, vicino a Londra, a Ponte San Pietro, vicino a Bergamo. Abbiamo spostato la stanza di compensazione - le attività di clearing - da Parigi a Roma, in Via Tomacelli. Abbiamo trasferito una parte significativa delle attività di regolamento a Milano, presso l'ex piattaforma Monte Titoli, oggi Euronext Securities. Sono molto orgoglioso di aver incrementato notevolmente qui il numero di dipendenti, il volume d'affari, le attività e le infrastrutture
, integrando al contempo sempre meglio i mercati italiani nel progetto europeo. Ne vado molto fiero".
"Ciò che mi delude un po' è che a volte, in alcuni Paesi - e non solo in Italia -, si verifichino dei malintesi - ha proseguito - Sono deluso perché è difficile convincere tutti in Europa che è meglio avere successo insieme piuttosto che fallire separatamente
, e far passare l'idea che solo la dimensione e l'integrazione fanno la differenza. Un'idea - che non è mia, bensì di Alcide De Gasperi, Romano Prodi, Mario Draghi, Altiero Spinelli e Mario Monti - secondo cui o abbiamo successo insieme o falliamo separatamente; l'idea che l'Italia, in quanto membro fondatore dell'Unione europea, debba accelerare il processo verso una sempre maggiore integrazione. Mi preoccupa solo un po' il fatto che, a volte, il ritmo di questa integrazione accelerata non sia condiviso da tutti, ma così vanno le cose".
A una domanda sul rapporto con CDP, il maggiore azionista italiano di Euronext e appaiato all'omologa francese Caisse des Depots con circa l'8% ciascuna, ha risposto: "Abbiamo un ottimo rapporto con CDP. Sono stato al Senato
e abbiamo avuto colloqui estremamente produttivi con i membri della Commissione Finanze. Posso confermare che il nostro rapporto con CDP è eccellente
. CDP è uno dei due principali azionisti di Euronext. C'è stata una divergenza su una specifica interpretazione di una clausola contrattuale; tutto qui.
CDP ha deciso di rivolgersi ai tribunali per chiarire questo malinteso, interpellando le corti di Amsterdam e Milano. Entrambi i tribunali hanno stabilito che l'interpretazione era chiara e la questione è ormai alle spalle. È vero, tuttavia, che cerchiamo di affrontare le preoccupazioni e le aspettative di CDP in modo corretto, poiché i loro obiettivi sono legittimi; vogliamo assicurarci che possano perseguirli, ma sempre nel rispetto del quadro giuridico definito dalle due sentenze. Abbiamo ottimi rapporti con Dario Scannapieco e con tutti i team. Sono veri e propri partner e rappresentano una delle ragioni del successo di questo progetto. Il successo di Borsa Italiana da quando è entrata a far parte di Euronext è frutto di uno sforzo congiunto che ha coinvolto il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, i team manageriali di Euronext e di Borsa Italiana e gli azionisti, tra cui CDP in prima linea".
Boujnah ha più volte affermato di ritenere necessaria un'accelerazione del consolidamento a livello europeo, l'ultima volta settimana scorsa
tornando a ripetere che un deal con Deutsche Boerse
avrebbe senso, anche se non ci sono contatti attualmente tra le due parti. "Abbiamo bisogno di consolidamento ovunque - ha detto oggi - Ci servono dimensioni adeguate. Abbiamo bisogno di grandi organizzazioni europee
- guidate, gestite e di proprietà di europei provenienti da tutta Europa - capaci di creare realtà competitive su scala globale nei confronti dei concorrenti statunitensi. Per riuscirci, dobbiamo accettare l'idea di avere successo insieme piuttosto che fallire separatamente. Il consolidamento è necessario in ogni settore dell'industria finanziaria. Chiunque prenda un aereo per più di cinque ore atterra in un luogo del pianeta dove la gente ci guarda in modo molto strano: apprezzano il fatto che 450 milioni di noi siano clienti e consumatori soddisfatti, ma non capiscono perché non trasformiamo questa ricchezza collettiva in potere reale, come abbiamo fatto con Airbus
. Insieme, stiamo costruendo il concorrente di Boeing
. Per creare un rivale di Boeing, abbiamo deciso di non costruire mai più un aereo commerciale da soli nei nostri rispettivi paesi, realizzando invece, insieme, un concorrente globale. Ed è proprio questo che vogliamo fare: creare organizzazioni che abbiano le dimensioni necessarie per competere con chi ci vorrebbe deboli. Trump ci vuole deboli, Putin ci vuole ancora più deboli e i cinesi ci vogliono solo come clienti e acquirenti, non come produttori. Ma non è questo il piano. L'Italia è un paese di ingegneri, costruttori e imprenditori. Il resto dell'Europa è un continente di ingegneri, costruttori e produttori. Per diventare e rimanere produttori e costruttori competitivi, dobbiamo crescere. E per crescere, dobbiamo consolidarci
".