Indicazioni rialziste per GVS
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta decisamente positiva per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, parte del FTSE Italia Mid Cap, che ha terminato in rialzo del 2,17%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 4,7 Euro, GVS è molto appetibile con stop loss impostato a quota 4,526 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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