Indicazioni rialziste per Seagate Technology
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta decisamente positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 2,16%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 877,3 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 842,2 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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