Prosegue sottotono la seduta dei listini statunitensi

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(Teleborsa) -, con il focus degli investitori sul job report di agosto e in attesa dei dati aggiornati dell'inflazione in uscita alla fine della prossima settimana, che daranno uno spunto in più alla Federal Reserve in vista della riunione di politica monetaria del 15 e 16 settembre. Tra gli indici principali, ilsta lasciando sul parterre lo 0,49%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.720 punti. Senza direzione il(+0,09%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,56%.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,49%),(-1,02%) e(-0,99%).Oggi pomeriggio è emerso che la, indicando un mercato del lavoro ancora solido e mantenendo aperta la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve questo mese. In particolare, i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 162 mila (contro +55 mila attesi e +21 mila precedenti), con l'incremento occupazionale che si è collocato ben al di sopra della media mensile dell'ultimo anno (31 mila) e ha riguardato soprattutto i comparti della ristorazione e dell'istruzione pubblica locale (i contratti agli insegnanti per il nuovo anno scolastico vengono siglati ad agosto).I dati più attesi della prossima settimana sono i(giovedì) e l'(venerdì). Saranno pubblicati prima della riunione Fed del 16 settembre e pertanto saranno tenuti in forte considerazione dal board, alla luce delle recenti pressioni al rialzo sulle quotazioni petrolifere. Acquistano maggiore importanza soprattutto dopo le parole piuttosto hawkish dial simposio di Jakson Hole ed alle dichiarazioni di giovedì di(votante) che attribuisce a questi dati la decisione su un rialzo o meno dei tassi. Waller ha anche enfatizzato il fatto che è iniziato un processo disinflattivo e questo se confermato renderebbe il rialzo meno urgente.Al top tra i(+1,65%),(+1,35%),(+0,82%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Tra i(+8,19%),(+6,08%),(+5,44%) e(+4,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,24%.Scende, con un ribasso del 5,75%.