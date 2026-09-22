Invito all'acquisto per Banco BPM

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo del 4,30%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Banco BPM ai prezzi attuali pari a 16,38 Euro, con stop loss individuato in area 15,72 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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