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Invito all'acquisto per Banco BPM

Finanza
Invito all'acquisto per Banco BPM
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che ha chiuso in rialzo del 4,30%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Banco BPM ai prezzi attuali pari a 16,38 Euro, con stop loss individuato in area 15,72 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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