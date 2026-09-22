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newcleo completa l’aggregazione con NewHold e sbarca al Nasdaq

Raccolti 247 milioni di dollari

Energia, Finanza
newcleo completa l’aggregazione con NewHold e sbarca al Nasdaq
(Teleborsa) - newcleo, azienda pioniera nella tecnologia dei reattori modulari avanzati (Advanced Modular Reactor -“AMR”) e nella produzione di combustibile nucleare, ha perfezionato l'operazione di quotazione con una raccolta lorda di 247 milioni di dollari. Il titolo inizierà a scambiare a partire da oggi sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo Nwcl.

L'annuncio segue il perfezionamento dell’aggregazione societaria con NewHold Investment Corp III, una special purpose acquisition company quotata in borsa.

L’operazione ha attribuito a newcleo un valore pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari.

"newcleo intende utilizzare il capitale aggiuntivo per sostenere la propria crescita globale, completare e mettere in funzione il proprio dimostratore non nucleare da 10 MWth in Italia, proseguire le interlocuzioni regolatorie e autorizzative con le autorità di sicurezza nucleare statunitensi e francesi e continuare a perseguire opportunità commerciali per l’installazione dei propri reattori e impianti di produzione di combustibile negli Stati Uniti e in Europa.", si legge in un comunicato diffuso dalla società.

L’attuale management team di newcleo continuerà a guidare la società risultante dall’operazione. Gli attuali azionisti di newcleo hanno mantenuto il 100% della propria partecipazione azionaria, dimostrando una forte fiducia nelle prospettive della Società. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai Cda sia di NewHold sia di newcleo.

“Oggi raggiungiamo una nuova tappa fondamentale che pone newcleo nelle condizioni di avere successo nel lungo periodo. Continueremo a portare avanti i nostri ambiziosi progetti per rendere disponibile un’energia nucleare sicura, pulita, sostenibile e competitiva, ora dall’interno del più importante mercato mondiale dei capitali per l’innovazione”, ha dichiarato Stefano Buono, CEO e Co-Fondatore di newcleo.
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