newcleo completa l’aggregazione con NewHold e sbarca al Nasdaq

(Teleborsa) - newcleo
, azienda pioniera nella tecnologia dei reattori modulari avanzati (Advanced Modular Reactor -“AMR”) e nella produzione di combustibile nucleare, ha perfezionato l'operazione di quotazione con una raccolta lorda di 247 milioni di dollari. Il titolo inizierà a scambiare a partire da oggi sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo Nwcl.
L'annuncio segue il perfezionamento dell’aggregazione
societaria con NewHold Investment Corp III
, una special purpose acquisition company quotata in borsa.
L’operazione ha attribuito a newcleo un valore pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari.
"newcleo intende utilizzare il capitale aggiuntivo per sostenere la propria crescita globale
, completare e mettere in funzione il proprio dimostratore non nucleare da 10 MWth in Italia
, proseguire le interlocuzioni regolatorie e autorizzative con le autorità di sicurezza nucleare statunitensi e francesi
e continuare a perseguire opportunità commerciali
per l’installazione dei propri reattori e impianti di produzione di combustibile negli Stati Uniti e in Europa
.", si legge in un comunicato diffuso dalla società.
L’attuale management
team di newcleo continuerà a guidare la società risultante dall’operazione. Gli attuali azionisti
di newcleo hanno mantenuto il 100% della propria partecipazione azionaria, dimostrando una forte fiducia nelle prospettive della Società. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai Cda sia di NewHold sia di newcleo.
“Oggi raggiungiamo una nuova tappa fondamentale che pone newcleo nelle condizioni di avere successo nel lungo periodo. Continueremo a portare avanti i nostri ambiziosi progetti per rendere disponibile un’energia nucleare sicura, pulita, sostenibile e competitiva, ora dall’interno del più importante mercato mondiale dei capitali per l’innovazione”, ha dichiarato Stefano Buono
, CEO e Co-Fondatore di newcleo.