Animal Health Technologies acquista Farmer e crea gruppo da 50 milioni di euro di fatturato

(Teleborsa) - Animal Health Technologies, società italiana attiva nel benessere e nella nutrizione animale, ha completato l'acquisizione del 100% di Farmer, che con AWP e Zoo Assets va a costituire una nuova piattaforma specializzata in soluzioni nutrizionali per il benessere animale e le performance zootecniche, con l'obiettivo di accelerare innovazione, sviluppo e presenza internazionale. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.



Il gruppo, con oltre 50 milioni di euro di fatturato, si pone come leader nel mercato italiano ed internazionale per competenze industriali, ricerca, tecnologia e capacità distributive nazionali ed internazionali. AWP - Animal Wellness Products, fondata nel 2002 a Castelnuovo Rangone, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di fitomolecole e additivi, con l'obiettivo di supportare salute e benessere animale. Zoo Assets, fondata nel 2006, completa il progetto con una forte componente di nutrizione applicata, consulenza tecnica e sviluppo di soluzioni per l'allevamento. Farmer, azienda leader sul mercato zootecnico italiano con un ampio portafoglio di prodotti tecnologici per la nutrizione animale, commercializzati sia in Italia che all'estero, e con uno stabilimento produttivo in provincia di Mantova, porta nel Gruppo competenze tecnologiche ed industriali complementari.



"L'acquisizione di Farmer rappresenta per il gruppo un'operazione strategica di grande rilevanza - dichiara l'AD Paolo Fabbricatore - Con AWP, Zoo Assets e Farmer rafforziamo ulteriormente il gruppo aggiungendo tecnologie distintive, know-how e capacità produttiva rendendo AHT un player più solido ed innovativo e con una maggiore capacità di sviluppo. Crediamo fortemente nelle opportunità che il settore dell'animal nutrition offrirà nei prossimi anni e riteniamo che la specializzazione, accompagnata dalla capacità di fare sistema, sarà un fattore di successo chiave".



Animal Health Technologies è indirettamente controllato da Nextalia (per il 90%), con la restante parte del capitale partecipata dal partner industriale BF International e dal management. La società intende continuare nel proprio percorso di aggregazione, integrando nel perimetro realtà imprenditoriali eccellenti in Italia ed all'estero, beneficiando di un settore frammentato e con solide prospettive di crescita di lungo periodo.

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