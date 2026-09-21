Ferrari prosegue il buyback con acquisti per oltre 19 milioni di euro su EXM e NYSE

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 53.717 azioni ordinarie su EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 19.064.424,04 euro, a un prezzo medio di 354,9049 euro per azione. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'inizio della terza tranche al 18 settembre 2026, Ferrari ha investito 32.927.015,43 euro per 92.900 azioni acquistate su EXM e 15.999.065,23 dollari per 39.165 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 18 settembre 2026 la società deteneva 1.722.869 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,74% del capitale sociale.



Dall'avvio del programma complessivo, il 5 gennaio 2026, al 18 settembre, Ferrari ha riacquistato in totale 1.833.249 azioni tra EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 557.516.524,63 euro.



Sul listino milanese, oggi, risultato positivo per il Cavallino rampante di Maranello , che lievita del 2,71%.





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