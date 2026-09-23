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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,31%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio WTI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,96. Primo supporto a 85,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 81,95.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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