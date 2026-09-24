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Dow Jones 17:56
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Londra 17:35
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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,57%

Il DAX chiude a 25.266,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,57%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,57% e archivia la seduta a 25.266,53 punti.
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