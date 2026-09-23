"Buy" per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Grande giornata per il produttore di vernici e rivestimenti , tra i componenti del Dow Jones , che mette a segno un rialzo del 2,19%.





Operatività odierna:

Le azioni di Sherwin Williams , su questi prezzi fissati a 328,4 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 304,7 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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