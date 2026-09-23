Directa, clienti +20,9% e asset oltre 11 miliardi nel primo semestre. Utile stabile

(Teleborsa) - Directa SIM , società di trading quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il numero di conti attivi al 30 giugno 2026 era pari a 166.261, in aumento del 20,9% rispetto al 31 dicembre 2025, confermando il trend di crescita continua della società. Il valore complessivo degli assets dei clienti ha superato quota 11,5 miliardi di euro, con un aumento del 18,6% rispetto al 31 dicembre 2025.



Il margine d'intermediazione, in crescita del 14,9%, è stato di 22,4 milioni di euro, record nella storia di Directa in un semestre; a tale risultato ha contribuito sensibilmente l'ammontare delle commissioni nette pari a 12,9 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto al primo semestre 2025. L'utile lordo del periodo è stato di 10,4 milioni di euro, in crescita del 2%, mentre l'utile netto è stato di 7,3 milioni di euro, in linea con il valore del primo semestre 2025 (7,2 milioni di euro).



"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre - ha commentato l'AD Andrea Busi - Directa ha registrato nel primo semestre la più elevata crescita della clientela dalla sua fondazione e un significativo incremento delle masse amministrate, confermando la capacità della Società di attrarre nuovi investitori e di consolidare la propria posizione di riferimento nel mercato degli investimenti online. Nel periodo abbiamo proseguito il percorso di sviluppo attraverso robusti investimenti in risorse umane, tecnologia e marketing, con l'obiettivo di sostenere la crescita futura della società. Tali investimenti, unitamente alla riduzione dei tassi di interesse, hanno inciso sulla redditività del semestre che, pur in tale contesto, si è mantenuta sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno, raggiungendo un nuovo massimo storico".



Nel corso del semestre i clienti hanno eseguito complessivamente 3,8 milioni di ordini, oltre 2,4 milioni dei quali sui mercati "cash" italiani. Su questi ultimi l'operatività è cresciuta del 33,4% rispetto al primo semestre del 2025, a conferma del prevalente interesse della clientela per i mercati domestici. Gli ETF hanno continuato a registrare un interesse crescente. Nel semestre il controvalore intermediato su tali strumenti è aumentato del 76,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, mentre il numero di eseguiti è cresciuto del 63,3%. Particolarmente significativa è stata inoltre la crescita dell'operatività sui mercati azionari statunitensi, dove il numero di ordini eseguiti è aumentato del 36% circa rispetto al primo semestre 2025.



Nel secondo semestre l'impatto negativo sul margine di interesse, e quindi sui ricavi, sarà significativamente più marcato rispetto a quanto registrato nella prima parte dell'anno. Ciò è dovuto principalmente alla scadenza dei time deposit, che erano stati sottoscritti oltre tre anni fa a condizioni di rendimento particolarmente favorevoli. Con la loro scadenza, la relativa liquidità è stata reimpiegata a vista, in un contesto di tassi sensibilmente inferiori, in alcuni casi quasi dimezzata rispetto a quelli precedentemente riconosciuti.

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