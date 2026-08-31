Moneyfarm, raccolta netta raggiunge un miliardo di euro nel semestre, masse totali oltre 8 miliardi

(Teleborsa) - La piattaforma digitale di investimento Moneyfarm ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con masse totali superiori a 8,7 miliardi di euro, in crescita del +33% rispetto allo stesso periodo del 2025. La base clienti ha superato quota 190.000 investitori attivi, con un incremento del +14% anno su anno. Nel solo primo semestre 2026, Moneyfarm ha accolto circa 25.000 nuovi clienti attivi, il 46% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato più significativo riguarda però la raccolta netta, che nel primo semestre 2026 ha raggiunto 1 miliardo, in crescita dell'84% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Cresce anche la profondità del rapporto con i clienti già acquisiti: i versamenti aggiuntivi, cioè gli incrementi dell’ammontare investito nei portafogli già attivi, sono aumentati del +67%, indice della fiducia che i risparmiatori ripongono in Moneyfarm nel tempo. Fin dal luglio 2025 la Società ha raggiunto il break-even, con marginalità positiva confermata per tutto il primo semestre 2026.



Chi investe con Moneyfarm nel 2026: l’analisi della base clienti restituisce un’immagine in evoluzione. Le donne investitrici sono aumentate del +27% rispetto al primo semestre 2025 e rappresentano oggi circa il 30% del totale. I Millennial restano la fascia demografica più rappresentata – circa il 39% dei clienti ha tra 31 e 45 anni – ma le crescite più marcate si registrano tra i Boomer (+46%) e i GenX (+41%), mentre la Generazione Z segna un +10%. In controtendenza rispetto alla media dei risparmiatori italiani, l’investimento medio per cliente è cresciuto del 18%.



Cresce l’interesse per i portafogli tematici: nel primo semestre 2026 le masse allocate sono aumentate del 148% e il numero di clienti con almeno un portafoglio tematico è salito del 280%. In parallelo, le masse investite in portafogli ESG hanno segnato un +10% a livello globale, a conferma dell’interesse crescente per soluzioni di investimento allineate a criteri di sostenibilità. Su questo fronte, emerge un dato significativo: in Italia, circa il 45% delle clienti donne ha scelto almeno un portafoglio ESG, rispetto al 29% degli uomini, una propensione all’investimento responsabile più marcata nella componente femminile.



App e sito rimangono i canali di primo accesso, ma le interazioni tra clienti e consulenti sono cresciute del +11% nei primi sei mesi dell’anno.



Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm, ha dichiarato: "n un contesto di mercato ancora caratterizzato da volatilità e incertezza geopolitica, i risultati del semestre confermano la solidità di un percorso costruito nel tempo. La crescita che registriamo riguarda sia i nuovi investitori che scelgono Moneyfarm, sia i clienti che sono con noi da più tempo e che continuano ad affidarci una quota sempre maggiore del loro patrimonio".

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