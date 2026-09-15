Chiesi, David Khougazian nuovo CEO dopo incarico ad interim a Jean-Marc Bellemin

(Teleborsa) - Chiesi, colosso italiano della biofarmaceutica, ha annunciato la nomina di David Khougazian a Chief Executive Officer (CEO) del Gruppo, con effetto dal 15 ottobre 2026.



Khougazian entra in Chiesi dopo una carriera internazionale di oltre 25 anni nell'healthcare e nelle life sciences. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Executive Partner, Growth e Head of Global Engagement presso Flagship Pioneering.



Al termine di un approfondito processo di selezione condotto dal CdA, succederà a Jean-Marc Bellemin, CEO ad interim del Gruppo dal 15 maggio 2026, che ha guidato con successo l'azienda durante questo periodo di transizione, continuando al contempo a ricoprire il proprio ruolo permanente di CFO.



"Siamo lieti di dare il benvenuto a David Khougazian in Chiesi in un momento particolarmente positivo per la nostra azienda - ha commentato la presidente Maria Paola Chiesi - L'innovazione è da sempre al centro della missione e della visione di lungo periodo di Chiesi. La nomina di David riflette la nostra ambizione di accelerare ulteriormente questo percorso e di rafforzare la capacità di Chiesi di innovare in un contesto che sta evolvendo più rapidamente che mai. David porta con sé una combinazione unica di leadership globale nel settore healthcare, solida esperienza nell'esecuzione strategica e profonda conoscenza di alcune delle aree più dinamiche dell'innovazione biotech: caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a guidare Chiesi in questa nuova fase della sua crescita".







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